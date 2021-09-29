Компании стали штрафовать на миллионы рублей: во всем обвиняют бухгалтеров

Новые штрафы — до 100 тысяч рублей — появились за нарушения с маркировкой товаров, а в регионах идут мощные рейды налоговиков по онлайн-кассам, где компании штрафуют на миллионы рублей.
Начальство таких компаний часто обвиняет во всем бухгалтеров: мол, ты меня вовремя не предупредил, ты должен был знать, ты же бухгалтер. Отбиваться от подобных претензий сложно, пишут читатели «Клерка».
Выход один: предугадать ситуацию наперед, повысить квалификацию и показать боссу, что вы предупреждали и знаний для этого у вас хватает.
Подтвердить свои профессиональные навыки и наглядно продемонстрировать это руководителю, получив официальный документ о повышении квалификации и бухгалтерский паспорт профнавыков, можно в Высшей школе Главбух — это проверенные бухгалтерские курсы, разработанные с учетом последних изменений в законах.
В школе вас научат:
- внедрять в работу новые стандарты бухучета 2021−2022;
- проверять налоговую, бухгалтерскую и зарплатную отчетность по методикам ФНС;
- пересматривать расчеты с сотрудниками из-за последних изменений;
- составлять кадровые и бухгалтерские документы для работы;
- отвечать на требования ИФНС;
- отражать изменения в ВЭД;
- работать в 1С с учетом последних изменений в законодательстве;
и многому другому.
Впрочем, это далеко не все: скорее заходите к ним в гости, они все расскажут подробнее.