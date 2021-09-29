Компании стали штрафовать на миллионы рублей: во всем обвиняют бухгалтеров

Новые штрафы — до 100 тысяч рублей — появились за нарушения с маркировкой товаров, а в регионах идут мощные рейды налоговиков по онлайн-кассам, где компании штрафуют на миллионы рублей.

Начальство таких компаний часто обвиняет во всем бухгалтеров: мол, ты меня вовремя не предупредил, ты должен был знать, ты же бухгалтер. Отбиваться от подобных претензий сложно, пишут читатели «Клерка».

Выход один: предугадать ситуацию наперед, повысить квалификацию и показать боссу, что вы предупреждали и знаний для этого у вас хватает.

Подтвердить свои профессиональные навыки и наглядно продемонстрировать это руководителю, получив официальный документ о повышении квалификации и бухгалтерский паспорт профнавыков, можно в Высшей школе Главбух — это проверенные бухгалтерские курсы, разработанные с учетом последних изменений в законах.

В школе вас научат:

внедрять в работу новые стандарты бухучета 2021−2022;

проверять налоговую, бухгалтерскую и зарплатную отчетность по методикам ФНС;

пересматривать расчеты с сотрудниками из-за последних изменений;

составлять кадровые и бухгалтерские документы для работы;

отвечать на требования ИФНС;

отражать изменения в ВЭД;

работать в 1С с учетом последних изменений в законодательстве;

и многому другому.