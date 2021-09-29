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С 1 октября в Системе быстрых платежей можно будет перечислять деньги по просьбам других людей

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Рубрика Система быстрых платежей
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Крупнейшие банки с 1 октября должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей. А именно, совершение платежей от «физиков» по запросу получателя, а также платежи «физикам» от компаний и ИП (кроме выплаты зарплаты).

Это следует из положения ЦБ о платежной системе.

«С 1 октября крупнейшие участники СБП должны обеспечить возможность совершения платежей физических лиц по инициативе получателя средств (так называемые операции C2C-pull), а также платежей юрлиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц (за исключением выплаты заработной платы)».

Сценарий C2C-pull удобен тем, что отправителю денег не нужно искать номер телефона получателя, вводить сумму. Ему просто прилетает СМС с запросом "Иван И. запросил у вас 1000 руб.". Остается только согласиться с переводом. И все, без лишних телодвижений.

Всего сейчас 12 системно-значимых банков:

  • «Юникредит банк»,
  • Газпромбанк,
  • Совкомбанк,
  • ВТБ,
  • Альфа-банк,
  • Сбербанк,
  • Московский кредитный банк,
  • «Открытие»,
  • Росбанк,
  • Промсвязьбанк,
  • Райффайзенбанк,
  • Россельхозбанк.
Опрошенные «РИА Новости» банки сообщили, что успеют запустить эти сервисы в указанный срок. Газпромбанк, Росбанк и ПСБ обещали запустить, МКБ в процессе, ВТБ на финальной стадии, Райффайзен запустит в ближайшее время переводы по инициативе получателя, а переводы «физикам» от юрлиц уже работают. Совкомбанк уже реализовал оба сервиса. В Сбербанке, судя по всему, комментировать отказались.

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