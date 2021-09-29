С 1 октября в Системе быстрых платежей можно будет перечислять деньги по просьбам других людей

Крупнейшие банки с 1 октября должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей. А именно, совершение платежей от «физиков» по запросу получателя, а также платежи «физикам» от компаний и ИП (кроме выплаты зарплаты).

Это следует из положения ЦБ о платежной системе.

«С 1 октября крупнейшие участники СБП должны обеспечить возможность совершения платежей физических лиц по инициативе получателя средств (так называемые операции C2C-pull), а также платежей юрлиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц (за исключением выплаты заработной платы)».

Сценарий C2C-pull удобен тем, что отправителю денег не нужно искать номер телефона получателя, вводить сумму. Ему просто прилетает СМС с запросом "Иван И. запросил у вас 1000 руб.". Остается только согласиться с переводом. И все, без лишних телодвижений.

Всего сейчас 12 системно-значимых банков:

«Юникредит банк»,

Газпромбанк,

Совкомбанк,

ВТБ,

Альфа-банк,

Сбербанк,

Московский кредитный банк,

«Открытие»,

Росбанк,

Промсвязьбанк,

Райффайзенбанк,

Россельхозбанк.