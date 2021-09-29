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В Москве снова начинаются масочные рейды

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Рубрика Общество. Люди. События
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В московском транспорте усиливают контроль по соблюдению масочного режима. Этим будут заниматься почти 2 тысячи человек — контролеры и сотрудники службы безопасности. Всего с начала сентября выявили 35 тысяч нарушений.  

Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«По рекомендации санитарных врачей и для сохранения высокого уровня безопасности мы усилили проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Для этого задействован весь штат контролеров ГКУ „Организатор перевозок“ и сотрудников службы безопасности метрополитена», — рассказал Султанов.

Цитата по «РИА Новости».

Султанов сообщил, что для этого привлекли более 1,8 тыс. сотрудников. А с начала сентября контролеры выявили более 35 тыс.нарушений масочного режима.

Недавно на «Клерке» писали, что в Москве усиливают контроль масочного режима в магазинах и общепите.

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