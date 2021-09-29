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❗❗❗ Актуальный список регионов, где ввели QR-коды о вакцинации

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Рубрика Общество. Люди. События
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Список регионов, где нужно будет предъявить  QR-коды о вакцинации (или отрицательный ПЦР) для посещения общепита, фитнес-центров, театров и других культурных организаций. Мы будем его актуализировать по мере поступления информации.

Регионы, в которых требуются QR-коды, помечены значком 💥.

  1. Алтайский край
  2. Амурская область
  3. Архангельская область
  4. Астраханская область
  5. Белгородская область
  6. Брянская область
  7. Владимирская область
  8. Волгоградская область
  9. Вологодская область
  10. Воронежская область
  11. Еврейская автономная область
  12. Забайкальский край
  13. Ивановская область
  14. Иркутская область
  15. Кабардино-Балкарская Республика
  16. Калининградская область
  17. Калужская область
  18. Камчатский край
  19. Карачаево-Черкесская Республика
  20. Кемеровская область
  21. Кировская область
  22. Костромская область
  23. Краснодарский край
  24. Красноярский край
  25. Крым
  26. Курганская область
  27. Курская область 💥
  28. Ленинградская область
  29. Липецкая область
  30. Магаданская область
  31. Москва
  32. Московская область
  33. Мурманская область
  34. Ненецкий автономный округ
  35. Нижегородская область
  36. Новгородская область
  37. Новосибирская область
  38. Омская область
  39. Оренбургская область
  40. Орловская область
  41. Пензенская область 💥 — в городе Заречный
  42. Пермский край 💥
  43. Приморский край
  44. Псковская область
  45. Республика Адыгея
  46. Республика Алтай
  47. Республика Башкортостан 💥
  48. Республика Бурятия
  49. Республика Дагестан
  50. Республика Ингушетия
  51. Республика Калмыкия
  52. Республика Карелия
  53. Республика Коми
  54. Республика Марий Эл
  55. Республика Мордовия
  56. Республика Саха (Якутия)
  57. Республика Северная Осетия — Алания
  58. Республика Татарстан
  59. Республика Тыва
  60. Республика Хакасия
  61. Ростовская область 💥
  62. Рязанская область
  63. Самарская область 💥
  64. Санкт-Петербург
  65. Саратовская область 💥
  66. Сахалинская область
  67. Свердловская область
  68. Севастополь
  69. Смоленская область
  70. Ставропольский край
  71. Тамбовская область
  72. Тверская область
  73. Томская область
  74. Тульская область
  75. Тюменская область
  76. Удмуртская Республика 💥 — с 5 октября
  77. Ульяновская область 💥 — с 1 ноября
  78. Хабаровский край
  79. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
  80. Челябинская область
  81. Чеченская Республика
  82. Чувашская Республика 💥
  83. Чукотский автономный округ
  84. Ямало-Ненецкий автономный округ
  85. Ярославская область

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