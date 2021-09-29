Вице-президента Сбербанка подозревают в хищении 50 млн руб.

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн рублей. Следственные действия прошли на ее рабочем месте и по месту жительства.

Об этом сообщают «РИА Новости», со ссылкой на источник.

«По материалам следствия, к этой деятельности причастна вице-президент ПАО "Сбербанк", директор дивизиона "Цифровые образовательные платформы" Марина Ракова, которая с 2018 по 2020 год была замглавы Минпросвещения России», - сказал собеседник агентства.

Правоохранителей заинтересовали контракты, заключенные при ее участии на сумму более 150 млн руб.

«На этом фоне проводятся экспертизы дополнительных контрактов, реализованных при участии Раковой, на предмет фальсификации отчетной документации общей стоимостью свыше 150 миллионов рублей», - добавил источник.

Должность вице-президента банка она заняла в марте прошлого года. А до этого год проработала заместителем министра просвещения.