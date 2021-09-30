СБИС одновременно хвалят и ругают в «Рейтинге компаний». Нужно больше ваших отзывов

О бухгалтерском сервисе СБИС написали детальный отзыв в «Рейтинге компаний». Хоть у него и нашли проблемы в интерфейсе, но для составления и отправки отчетности сервис назвали лучшим.

Отзывом поделился пользователь rcnrcn. Сначала — о недостатках.

«После 2.4 в Онлайне слишком много недостатков в интерфейсе, как дизайнерских, так и поведенческих» — пишет автор отзыва.

Так, в интерфейсе ему не нравится:

В разных формах — разные форматы дат. Где-то «дд.мм.гг», а где-то — «дд.мм.гггг».

В некоторых отчетах при просмотре открывается новая вкладка, а в других — в той же вкладке.

Постоянно вылезают предупреждения, которые нельзя отключить;

Во многих блоках текст целиком не помещается;

Нельзя ужать столбцы в левой части экрана.

Все здесь приводить не будем, так как автор нашел очень много недочетов. Впрочем, как он сам пишет, «эти проблемы вполне могут быть неактуальны для сдающих за себя или уполномочек с парой десятков клиентов и с очень большими мониторами».﻿

Так что, бухгалтеры, ловите лайфхак — как можно потребовать себе самый большой монитор.

А теперь о хорошем. Автор, как пользователь СБИСа более 10 лет, пишет, что для составления и отправки отчетности — лучше программу он не встречал:

«СБИСом пользуюсь больше 10 лет. Как программа для формирования вручную/отправки отчётности — лучше не видел. Приходилось работать с Экстерном, Астралом (до 5.0), 1С типовых конфигураций, Инфо-Предприятием. Хоть к Онлайну и есть вопросы, переходить сейчас куда-то желания нет».

Кроме того, похвалил возможность проверки отчетности и техподдержку:

«Ещё в СБИСе хороша проверка отчётности. С поддержкой проблем не было, отвечали быстро. Но и каких-то редких проблем у нас не случалось».

Бухгалтеры, кто пользуются СБИС — требуйте у руководства самый большой монитор прямо сейчас. Вот вам лишний довод. А то СБИС исправит все, что тут написали — а вы не успеете новый монитор получить.

И пишите еще отзывы.