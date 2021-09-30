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Наследники доли в УК смогут учитывать расходы прошлого собственника при продаже бизнеса

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Рубрика Свой бизнес
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При продаже наследованной доли бизнеса новый собственник не может учитывать расходы прежнего. Минфин хочет изменить этот подход.

Такое нововведение будет рассмотрено в рамках Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Министерство хочет разрешить наследникам доли в УК уменьшать налогооблагаемый доход при продаже бизнеса на сумму расходов, которые понес наследодатель или даритель.

Сейчас при получении доли в наследство или в подарок, человек не может уменьшить полученный доход на понесенные расходы, так как он не вкладывался в УК. Изменения позволят учесть расходы дарителя.

Материал по «Известиям».

Такой же порядок действует и при продаже наследственной квартиры. То есть НДФЛ считается с учетом расходов бывшего владельца. Но только с 2019 года. Подробнее — тут.

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