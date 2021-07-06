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🏠 По проданной наследственной квартире НДФЛ считается с учетом расходов бывшего владельца. Но только с 2019 года

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Рубрика НДФЛ
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При продаже квартиры, полученной в наследство, не придется платить НДФЛ, если срок владения ею превышает 3 года.

Если срок меньше — будет налогооблагаемая база, которую можно уменьшить на вычет в 1 млн. рублей.

Кроме того, вместо вычета можно использовать фактические расходы наследодателя на приобретение этой квартиры, если сам он ранее не применял их для целей налогообложения. Но это правило, введенное Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019, действует только в отношении доходов физлиц, полученных начиная с 2019 года.

Таким образом доход от продажи имущества, полученного в порядке наследования и проданного после 1 января 2019 года, может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы наследодателя на приобретение этого имущества.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/43609 от 04.06.2021.

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