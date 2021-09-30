Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Применяете пониженные тарифы взносов как малый бизнес? Ждите уведомления от налоговиков

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Малый бизнес
Версия для печати

Налоговые инспекции начали запрашивать у компаний подтверждение права на применение пониженных страховых взносов. Подтверждаем справкой об отнесении компании к малому бизнесу.

Напоминаем, со второго квартала 2020 года компании, которые относятся к малому бизнесу, применяют пониженные ставки страховых взносов в отношении размера зарплаты более МРОТ.

Одно из таких уведомление опубликовали в бухгалтерском ВК-сообществе.

«Добрый день, коллеги! Кто сталкивался, что ответить на требование? В ИФНС сказали, чтобы мы дали выписку, что мы относимся к малому бизнесу».

мвым

Большинство рассмешило то, что налоговики запрашивают подтверждение статуса МСП:

«В ИФНС сказали, чтобы мы дали выписку, что мы относимся к малому бизнесу :-)... так они же и включают в реестр МП».

Кто-то посоветовал такой план действий:

«Проверьте:

1. Наличие организации в реестре СМП;

2. При наличии даты исключения из реестра проверьте:

  • наличие отчета по среднесписочной (если исключили в 2020 и ранее);
  • наличие отчета по страховым взносам за 2020 (если исключили в 2021).

Далее исправляете свою ошибку, т.е. сдаете нужный отчет и подаете заявление через портал, на котором проверяли наличие организации в реестре. Если она есть, конечно».

Автор вопроса ответил, что все сдано и в списке компания числится. Им предложили распечатать информацию с сайта ФНС.

Приглашаем вас на бесплатный вебинар «Отчетность за 9 мес. 2021: избегаем ошибок в декларациях и расчетах». Он пройдет 11 октября в 16:00 по Мск.

Получить справку о нахождении компании в списке субъектов малого и среднего предпринимательства можно в специальном сервисе.

Для этого в поисковике вбиваем ИНН компании.

мчя

Далее скачиваем сведения.

яс

Документ подписан электронной подписью и выглядит вот так.

яс

Подборка полезных мероприятий

Разместить