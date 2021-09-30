Применяете пониженные тарифы взносов как малый бизнес? Ждите уведомления от налоговиков

Налоговые инспекции начали запрашивать у компаний подтверждение права на применение пониженных страховых взносов. Подтверждаем справкой об отнесении компании к малому бизнесу.

Напоминаем, со второго квартала 2020 года компании, которые относятся к малому бизнесу, применяют пониженные ставки страховых взносов в отношении размера зарплаты более МРОТ.

Одно из таких уведомление опубликовали в бухгалтерском ВК-сообществе.

«Добрый день, коллеги! Кто сталкивался, что ответить на требование? В ИФНС сказали, чтобы мы дали выписку, что мы относимся к малому бизнесу».

Большинство рассмешило то, что налоговики запрашивают подтверждение статуса МСП:

«В ИФНС сказали, чтобы мы дали выписку, что мы относимся к малому бизнесу :-)... так они же и включают в реестр МП».

Кто-то посоветовал такой план действий:

«Проверьте:

1. Наличие организации в реестре СМП;

2. При наличии даты исключения из реестра проверьте:

наличие отчета по среднесписочной (если исключили в 2020 и ранее);

наличие отчета по страховым взносам за 2020 (если исключили в 2021).

Далее исправляете свою ошибку, т.е. сдаете нужный отчет и подаете заявление через портал, на котором проверяли наличие организации в реестре. Если она есть, конечно».

Автор вопроса ответил, что все сдано и в списке компания числится. Им предложили распечатать информацию с сайта ФНС.

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Получить справку о нахождении компании в списке субъектов малого и среднего предпринимательства можно в специальном сервисе.

Для этого в поисковике вбиваем ИНН компании.

Далее скачиваем сведения.

Документ подписан электронной подписью и выглядит вот так.