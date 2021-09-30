Применяете пониженные тарифы взносов как малый бизнес? Ждите уведомления от налоговиков

Налоговые инспекции начали запрашивать у компаний подтверждение права на применение пониженных страховых взносов. Подтверждаем справкой об отнесении компании к малому бизнесу.
Одно из таких уведомление опубликовали в бухгалтерском ВК-сообществе.
«Добрый день, коллеги! Кто сталкивался, что ответить на требование? В ИФНС сказали, чтобы мы дали выписку, что мы относимся к малому бизнесу».
Большинство рассмешило то, что налоговики запрашивают подтверждение статуса МСП:
«В ИФНС сказали, чтобы мы дали выписку, что мы относимся к малому бизнесу :-)... так они же и включают в реестр МП».
Кто-то посоветовал такой план действий:
«Проверьте:
1. Наличие организации в реестре СМП;
2. При наличии даты исключения из реестра проверьте:
- наличие отчета по среднесписочной (если исключили в 2020 и ранее);
- наличие отчета по страховым взносам за 2020 (если исключили в 2021).
Далее исправляете свою ошибку, т.е. сдаете нужный отчет и подаете заявление через портал, на котором проверяли наличие организации в реестре. Если она есть, конечно».
Автор вопроса ответил, что все сдано и в списке компания числится. Им предложили распечатать информацию с сайта ФНС.
Получить справку о нахождении компании в списке субъектов малого и среднего предпринимательства можно в специальном сервисе.
Для этого в поисковике вбиваем ИНН компании.
Далее скачиваем сведения.
Документ подписан электронной подписью и выглядит вот так.