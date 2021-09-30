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Налоговика посадили на 4 года за взятку

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Рубрика УК РФ
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Бывший налоговик из Оренбурга за взятку в 390 тыс. рублей скрыл налоговые нарушения двух компаний. Позже он потребовал от другой компании 1 млн рублей.

В этот раз инспектор убедил бизнесмена о якобы включении его компании в план выездных налоговых проверок на 2020 год. И за 1 млн обещал избавить фирму от этой напасти.

При вручении этих денег инспектора и задержали.

В суде 41-летний мужчина своей вины не признал, подавал жалобу в областной суд. Но тщетно. Его осудили за взятку и мошенничество путем злоупотребления доверием.

Бывшему налоговику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей в доход государства. Кроме того, ему запрещено 3 года занимать должности на государственной службе, сообщает прокуратура региона.

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