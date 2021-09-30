С 1 октября платежки на налоги надо заполнять по-новому. Статус 09 для ИП отменяется

В платежках на налоги вместо кода «ТР» теперь будет «ЗД». А вместо статуса «09» будет «13».

С 1 октября 2021 года вступают в силу поправки, внесенные приказом Минфина от 14.09.2020 № 199н.

О нововведениях недавно рассказала ФНС в письме № КЧ-4-8/13355@ от 20.09.2021.

Изменятся правила заполнения полей 101, 106, 108.

В поле 101 указывается статус плательщика. Теперь ИП, адвокаты, нотариусы, главы КФХ будут указывать код 13.

В поле 106 не будет значений «ТР», «ПР», «АП» и «АР». Вместо них будет код «ЗД».

При этом надо заполнить поле 108, где указывается номер документа и буквенное значение его вида.

Принцип заполнения этого поля в разных ситуациях такой: «ТР0000000000000».

Номер документа указывается после буквенного значения вида документа и должен четко соответствовать значениям и количеству знаков, указанным в требовании.

Например, при погашении требования № 55123, в поле 108 должно быть указано: «ТР55123».

Если вы добровольно погашаете недоимку, то в поле 106 будет «ЗД», а в поле 108 — «0».