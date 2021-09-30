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Налоговики на проверках забирают личные вещи главбуха: бесплатный вебинар по защите от беспредела

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Налоговики пришли в офис, трясут непонятными бумажками и собираются изымать документы и компьютеры? Как правило, они давят на незнание и испуг. Как узнать, что налоговики могут при выемке, а чего — не имеют права?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Выемки, которые проводят налоговики: что законно и что нет». Он пройдет 13 октября, начало в 11:00 по Москве.

Что обсудим на вебинаре о выемке:

  • основания, на которых ее проводят — когда это можно, и когда нельзя;
  • постановление — какие реквизиты в нем должны быть,
  • место проведения;
  • что налоговики могут изъять, а что не могут;
  • понятые — кого могут привлекать;
  • правильное оформление протокола — что должен содержать.

А кроме того — какова судьба изъятых в ходе выемки документов. И заодно рассмотрим на примерах самые распространенные ошибки бизнеса и налоговиков при проведении выемки.

Спикер — налоговый адвокат Екатерина Болдинова, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

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