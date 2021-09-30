Налоговики на проверках забирают личные вещи главбуха: бесплатный вебинар по защите от беспредела

Налоговики пришли в офис, трясут непонятными бумажками и собираются изымать документы и компьютеры? Как правило, они давят на незнание и испуг. Как узнать, что налоговики могут при выемке, а чего — не имеют права?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Выемки, которые проводят налоговики: что законно и что нет». Он пройдет 13 октября, начало в 11:00 по Москве.
Что обсудим на вебинаре о выемке:
- основания, на которых ее проводят — когда это можно, и когда нельзя;
- постановление — какие реквизиты в нем должны быть,
- место проведения;
- что налоговики могут изъять, а что не могут;
- понятые — кого могут привлекать;
- правильное оформление протокола — что должен содержать.
А кроме того — какова судьба изъятых в ходе выемки документов. И заодно рассмотрим на примерах самые распространенные ошибки бизнеса и налоговиков при проведении выемки.
Спикер — налоговый адвокат Екатерина Болдинова, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
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