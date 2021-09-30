Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚖️ Компанию оштрафуют на 100 тысяч рублей за ковид у сотрудников

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Проверки
Версия для печати
Скачать

Роспотребнадзор оштрафовал Почту России на 100 тыс. рублей за то, что в отделении работали сотрудники с подтвержденным ковидом. А компания не соблюдала санитарно-эпидемиологические нормы. Суд поддержал штраф.

Региональный Центр гигиены и эпидемиологии оповестил Роспотребнадзор, что у зама главного бухгалтера Почты выявлен ковид. Как оказалось, что и у других работников позже был выявлен ковид.

Роспотребнадзор пришел с проверкой в отделение Почты.

Как выяснилось, компания не соблюдала правила работы в период ковида, то есть:

  • ее измеряла температуру работников;
  • не проверяла на признаки болезни;
  • не проводила обеззараживание воздуха спецоборудованием.

Из-за этого Роспотребнадзор выписал протокол и оштрафовал компанию на 100 тыс. рублей.

Почта попыталась оспорить штраф, так как были допущены ошибки в дате при составлении протокола. А также представитель компании ссылался на то, что проверка была незаконной.

Суд встал на сторону Роспотребнадзора и не отменил штрафа.

Предлагаем посетить бесплатный вебинар «Неналоговые проверки бизнеса 2021: к кому нагрянут и как защищаться». Он пройдет 11 октября в 11:00 по Мск.

В постановлении указано, что проверка — законна, так как в компании было обнаружено несколько случаев заражения ковидом. А ошибка — незначительна.

Скачать постановление 1 КСОЮ № 16-2779/2021.

Напоминаем, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период ухудшения ситуации, ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания привлекут к ответственности в виде:

  • штрафа от 15 тыс. до 40 тыс. рублей — людей;
  • штрафа от 50 тыс. до 150 тыс. рублей — должностных лиц;
  • штрафа от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток — ИП;
  • штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток — компании.

Подборка полезных мероприятий

Разместить