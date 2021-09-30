⚖️ Компанию оштрафуют на 100 тысяч рублей за ковид у сотрудников

Роспотребнадзор оштрафовал Почту России на 100 тыс. рублей за то, что в отделении работали сотрудники с подтвержденным ковидом. А компания не соблюдала санитарно-эпидемиологические нормы. Суд поддержал штраф.

Региональный Центр гигиены и эпидемиологии оповестил Роспотребнадзор, что у зама главного бухгалтера Почты выявлен ковид. Как оказалось, что и у других работников позже был выявлен ковид.

Роспотребнадзор пришел с проверкой в отделение Почты.

Как выяснилось, компания не соблюдала правила работы в период ковида, то есть: ее измеряла температуру работников;

не проверяла на признаки болезни;

не проводила обеззараживание воздуха спецоборудованием.

Из-за этого Роспотребнадзор выписал протокол и оштрафовал компанию на 100 тыс. рублей.

Почта попыталась оспорить штраф, так как были допущены ошибки в дате при составлении протокола. А также представитель компании ссылался на то, что проверка была незаконной.

Суд встал на сторону Роспотребнадзора и не отменил штрафа.

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В постановлении указано, что проверка — законна, так как в компании было обнаружено несколько случаев заражения ковидом. А ошибка — незначительна.

Напоминаем, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период ухудшения ситуации, ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания привлекут к ответственности в виде: