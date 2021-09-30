⚖️ Компанию оштрафуют на 100 тысяч рублей за ковид у сотрудников

Роспотребнадзор оштрафовал Почту России на 100 тыс. рублей за то, что в отделении работали сотрудники с подтвержденным ковидом. А компания не соблюдала санитарно-эпидемиологические нормы. Суд поддержал штраф.
Региональный Центр гигиены и эпидемиологии оповестил Роспотребнадзор, что у зама главного бухгалтера Почты выявлен ковид. Как оказалось, что и у других работников позже был выявлен ковид.
Роспотребнадзор пришел с проверкой в отделение Почты.
Как выяснилось, компания не соблюдала правила работы в период ковида, то есть:
- ее измеряла температуру работников;
- не проверяла на признаки болезни;
- не проводила обеззараживание воздуха спецоборудованием.
Из-за этого Роспотребнадзор выписал протокол и оштрафовал компанию на 100 тыс. рублей.
Почта попыталась оспорить штраф, так как были допущены ошибки в дате при составлении протокола. А также представитель компании ссылался на то, что проверка была незаконной.
Суд встал на сторону Роспотребнадзора и не отменил штрафа.
В постановлении указано, что проверка — законна, так как в компании было обнаружено несколько случаев заражения ковидом. А ошибка — незначительна.
Напоминаем, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период ухудшения ситуации, ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания привлекут к ответственности в виде:
- штрафа от 15 тыс. до 40 тыс. рублей — людей;
- штрафа от 50 тыс. до 150 тыс. рублей — должностных лиц;
- штрафа от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток — ИП;
- штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток — компании.