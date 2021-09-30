📌 Изобретения и ноу-хау освободят от НДС

Расширят перечень операций, не облагаемых НДС. Внесут поправки в статью 149 НК.

Проект опубликован сегодня на федеральном портале.

В число необлагаемых операций включат передачу исключительных прав на: изобретения;

полезные модели;

промышленные образцы;

топологии интегральных микросхем;

секреты производства (ноу-хау).

Также от НДС освободят использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой концессии.

Условием применения новой нормы станет выделение в цене договора стоимости исключительных прав на изобретения, полезные модели и т.д., а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности.

Это позволит не освобождать от НДС операции по передаче прав на товарные знаки.