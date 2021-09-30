📌 Изобретения и ноу-хау освободят от НДС

Расширят перечень операций, не облагаемых НДС. Внесут поправки в статью 149 НК.
Проект опубликован сегодня на федеральном портале.
В число необлагаемых операций включат передачу исключительных прав на:
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- топологии интегральных микросхем;
- секреты производства (ноу-хау).
Также от НДС освободят использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой концессии.
Условием применения новой нормы станет выделение в цене договора стоимости исключительных прав на изобретения, полезные модели и т.д., а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности.
Это позволит не освобождать от НДС операции по передаче прав на товарные знаки.