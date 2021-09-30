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📌 Изобретения и ноу-хау освободят от НДС

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Рубрика НДС
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Расширят перечень операций, не облагаемых НДС. Внесут поправки в статью 149 НК.

Проект опубликован сегодня на федеральном портале.

В число необлагаемых операций включат передачу исключительных прав на:

  • изобретения;
  • полезные модели;
  • промышленные образцы;
  • топологии интегральных микросхем;
  • секреты производства (ноу-хау).

Также от НДС освободят использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой концессии.

Условием применения новой нормы станет выделение в цене договора стоимости исключительных прав на изобретения, полезные модели и т.д., а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности.

Это позволит не освобождать от НДС операции по передаче прав на товарные знаки.

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