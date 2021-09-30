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Названы самые частые причины смены работы — низкий доход и профессиональное выгорание

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Рубрика Общество. Люди. События
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Треть россиян меняют работу из-за профессионального выгорания. А 20% — из-за отсутствия перспектив роста. Однако большинство (37%) это делают, поскольку хотят зарабатывать больше. 

К таким выводам пришли на портале «Работа в России» по результатам опроса. Всего участвовали 33 тыс. человек по всей страны. Из них 51% — уже меняли работу.

«Участники опроса также обозначили причины, в связи с которыми у людей возникает желание сменить профессию. Так, по мнению респондентов, чаще всего (37%) это происходит из-за желания повысить доход и из-за профессионального выгорания (31%). По мнению каждого пятого (20%) респондента, люди меняют профессию из-за отсутствия перспективы карьерного роста», — следует из опроса.

12% причиной смены работы указали проблемы со здоровьем.

О профессиональном выгорании 51% опрошенных считает, что оно может вообще не наступить, если человек сразу нашел себя в профессии. Каждый пятый сообщил, что оно наступает после 30 лет, а 21% — после 40 лет.

«Лишь 7%, принявших участие в опросе, заявили, что профессиональный кризис чаще всего наступает после 50 лет», — отметили авторы опроса.

По материалам «ТАСС».

О профессиональном выгорании бухгалтера в 38 лет писали на «Клерке».

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