Пошаговая инструкция, как бухгалтеру перейти в аутсорс

Что делать штатному бухгалтеру, если директор постоянно достает его своими хотелками, но при этом не спешит все это нормально оплачивать? Правильно, уходить в аутсорс. А с чего начать?
Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция».
Вы научитесь:
- разбираться в системе аутсорса;
- создавать бухгалтерскую фирму с нуля;
- улучшать показатели уже действующей бухфирмы.
Все это — на практических примерах, четко, пошагово.
Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.
В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.
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