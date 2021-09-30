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Пошаговая инструкция, как бухгалтеру перейти в аутсорс

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Рубрика Онлайн-курсы для бухгалтеров и ИП
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Что делать штатному бухгалтеру, если директор постоянно достает его своими хотелками, но при этом не спешит все это нормально оплачивать? Правильно, уходить в аутсорс. А с чего начать?

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция».

Вы научитесь:

  • разбираться в системе аутсорса;
  • создавать бухгалтерскую фирму с нуля;
  • улучшать показатели уже действующей бухфирмы.

Все это — на практических примерах, четко, пошагово.

Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

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