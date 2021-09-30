QuickBooks — «американская 1С». А есть тут те, кто ею пользуется?

1С — это почти монополист в России среди программ для бухгалтеров. В Америке есть такой же монополист — программа QuickBooks. А «Клерку» стало интересно, есть ли среди нас те, кто пользуются такой программой в России.
Все началось с того, что в комментариях к публикации «SAP vs 1С: что выбирают бухгалтеры» спросили, есть ли тут те, кто пользуется QuickBooks. Мы тоже заинтересовались.
Как мы выяснили, QuickBooks — самая популярная бухгалтерская программа в США. Популярность объясняют автоматизацией бизнес-процессов и относительной простотой. Кроме того:
- Программа синхронизируется с банками, а также с Amazon, Paypal, Strype и др.
- Большинство операций подтягиваются в QuickBooks автоматически. Остается только добавить статью актива/пассива или доходов/расходов.
Вот небольшое сравнение с 1С:
Бухгалтерия
1С
QuickBooks
Учет УСН
+
-
Учет ОСН
+
-
Подготовка и отправка отчетности 2-НДФЛ
+
-
Загрузка-выгрузка банк-клиента
+
+
Выставление счетов
+
+
Поддержка валют
-
+
Налоговый менеджмент
+
-
Автозаполенние реквизитов по ИНН
+
-
Резервное копирование данных
+
-
Многопользовательский режим
+
+
Взято отсюда.
Бухгалтеры, кто пользуется программой QuickBooks, отзовитесь. Интересны также причины такого выбора. Просим поучаствовать в опросе.