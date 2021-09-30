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QuickBooks — «американская 1С». А есть тут те, кто ею пользуется?

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1С — это почти монополист в России среди программ для бухгалтеров. В Америке есть такой же монополист — программа QuickBooks. А «Клерку» стало интересно, есть ли среди нас те, кто пользуются такой программой в России.

Все началось с того, что в комментариях к публикации «SAP vs 1С: что выбирают бухгалтеры» спросили, есть ли тут те, кто пользуется QuickBooks. Мы тоже заинтересовались.

Как мы выяснили, QuickBooks — самая популярная бухгалтерская программа в США. Популярность объясняют автоматизацией бизнес-процессов и относительной простотой. Кроме того:

  • Программа синхронизируется с банками, а также с Amazon, Paypal, Strype и др.
  • Большинство операций подтягиваются в QuickBooks автоматически. Остается только добавить статью актива/пассива или доходов/расходов.

Вот небольшое сравнение с 1С:

Бухгалтерия

QuickBooks

Учет УСН

+

-

Учет ОСН

+

-

Подготовка и отправка отчетности 2-НДФЛ

+

-

Загрузка-выгрузка банк-клиента

+

+

Выставление счетов

+

+

Поддержка валют

-

+

Налоговый менеджмент

+

-

Автозаполенние реквизитов по ИНН

+

-

Резервное копирование данных

+

-

Многопользовательский режим

+

+

Взято отсюда.

Бухгалтеры, кто пользуется программой QuickBooks, отзовитесь. Интересны также причины такого выбора. Просим поучаствовать в опросе.

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