👎 Компенсации по советским вкладам не будет. Срок заморозки снова продлевают

До 1 января 2025 года будет продлена заморозка компенсаций по советским вкладам.
В Думу внесен традиционный правительственный законопроект.
Поправки вносятся в закон «О приостановлении действия Федерального закона о базовой стоимости необходимого социального набора».
Напомним, в 1995 году власти приняли закон, который гарантировал сохранение ценности сбережений, которые люди размещали на вклады до 20 июня 1991 года или в страховые и госбумаги до 1 января 1992 года.
Восстанавливать сбережения должны были с помощью перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.
Но денег на это нет. Поэтому каждый год эту норму замораживают.
В пояснительной записке сказано, сколько денег надо, чтобы выплатить компенсацию:
- в 2022 году — 49,7 трлн рублей;
- в 2023 году — 51,8 трлн рублей;
- в 2024 году — 53,9 трлн рублей.