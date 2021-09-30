Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

👎 Компенсации по советским вкладам не будет. Срок заморозки снова продлевают

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Вклады
Версия для печати

До 1 января 2025 года будет продлена заморозка компенсаций по советским вкладам.

В Думу внесен традиционный правительственный законопроект.

Поправки вносятся в закон «О приостановлении действия Федерального закона о базовой стоимости необходимого социального набора».

Напомним, в 1995 году власти приняли закон, который гарантировал сохранение ценности сбережений, которые люди размещали на вклады до 20 июня 1991 года или в страховые и госбумаги до 1 января 1992 года.

Восстанавливать сбережения должны были с помощью перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.

Но денег на это нет. Поэтому каждый год эту норму замораживают.

В пояснительной записке сказано, сколько денег надо, чтобы выплатить компенсацию:

  • в 2022 году — 49,7 трлн рублей;
  • в 2023 году — 51,8 трлн рублей;
  • в 2024 году — 53,9 трлн рублей.

Подборка полезных мероприятий

Разместить