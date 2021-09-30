Получателям выплат на детей до 3 лет надо срочно сделать карту «Мир»

С 1 октября выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до 3 лет будут выплачиваться только на карты платежной системы «Мир».

Ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

С 1 октября в перечень выплат госпомощи, которые можно получать только на карты платежной системы «Мир», войдут «путинские» на первого и второго ребенка в возрасте до 3 лет.

На карты других платежных систем выплата на детей до 3 лет больше не будет перечисляться с этой даты.

Какие выплаты приходят только на карту «Мир» — читать тут.