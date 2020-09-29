Карта «МИР» всем ли она нужна?

С 1 октября 2020 года пособия работникам необходимо перечислять на карту «МИР». Такой порядок предусмотрен постановлениями Правительства от 25.06.2020 № 920, от 11.04.2019 и от 01.12.2018 № 1466.

Ранее окончательный переход на национальную платёжную систему «МИР» планировали с 1 июля 2020 года, но срок был перенесён в связи с коронавирусом.

Давайте рассмотрим, какие пособия с 01 октября 2020 года будут перечисляться только на карту «МИР»:

Пенсии.

Карту необходимо оформить пенсионерам, которые выбрали способ получения пенсии через банк. Способ доставки пенсии можно изменить в любое время — это можно сделать лично в ПФР или через личный кабинет на официальном сайте ПФР, а также через портал госуслуги. Для пенсионеров, которые получают пенсию на сберегательные книжки или через кассу, ничего не изменится.

Пособие безработным.

Для получения социальных выплат безработным гражданам необходимо получить карту «МИР» и направить реквизиты в центр занятости.

Чернобыльские пособия.

Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

Детские пособия.

Государственные пособия гражданам, имеющим детей. К ним относятся:

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие в ранние сроки беременности (до 12 недель);

единовременное пособие при рождении ребёнка;

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

пособие от 3 до 7 лет;

пособие за третьего ребёнка — выплата назначается при рождении третьего и последующего ребёнка в размере МРОТ, определённого в субъекте Российской Федерации.

Что делать, если сотрудник не предоставил карту «МИР»?

Работодатель за это не несёт ответственности. Если сотрудники не предоставили вовремя реквизиты карты «МИР», то штрафные санкции на работодателя наложить нельзя.

Работодатель отправляет пособие на те реквизиты, которые предоставил сотрудник, далее проверку осуществляет банк. Когда при проверке банк увидит неверные реквизиты, а именно реквизиты не карты «МИР», денежные средства будут заблокированы.

Банк обязан уведомить данное физическое лицо о неверных реквизитах и запросить реквизиты карты «МИР». Банк вправе держать денежные средства заблокированными до 10 рабочих дней, на 11 день денежные средства вернутся на расчётный счёт организации.

Работодатель обязан в срок выплатить пособие, независимо от того заблокировал банк деньги или нет. Если по каким-то причинам пособие перечислено не вовремя, ответственность будет нести организация.

После возврата денежных средств, необходимо повторно отправить пособие на карту «МИР» или, если сотрудник не предоставил реквизиты карты, выплатить пособие наличными.

Для снижения рисков и сокращения времени работы бухгалтеров, рационально будет оформить карты сотрудникам единовременно. Тем более, что многие банки предоставляют возможность организовать централизованный переход на карту «МИР». Но работодатель не обязан этим заниматься. Сотрудники могут сделать это самостоятельно и передать реквизиты в бухгалтерию.

Отметим, что пособие по временной нетрудоспособности (по болезни) будут оплачиваться по-прежнему на карты Visa, MasterCard.

Анна Данькова — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более пяти лет.

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