🚩 Внимание! Идет массовая рассылка вредоносных писем от имени ФНС. Не попадитесь!

Не открывайте вложения в странном письме, которое якобы пришло от ФНС!
Об угрозе предупредила «Лаборатория Касперского». Письма содержат вредоносное вложение.
Тема письма: «Исх: № (здесь указывался произвольный номер). От: ФНС России (Запрос документов)».
На самом деле ФНС такие письма не рассылала.
Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали более 11 тысяч попыток запуска этого вредоносного вложения.
Вот как выглядит письмо:
Фото с сайта «Лаборатории Касперского»
Это письмо содержит вредоносный архив с паролем, размер файла — около 20 мегабайт, тип вредоносного вложения — ПО для удалённого доступа (RMS).
В компании подготовили инструкцию для тех, кто открыл вложение.
Шаг 1: Загрузить и установить антивирусный сканер.
Загрузите антивирусный сканер или решение класса Internet Security.
Шаг 2: Отключиться от интернета.
Шаг 3: Перезагрузить компьютер в безопасном режиме.
Шаг 4: Удалить все временные файлы.
Шаг 5: Запустить сканирование на вирусы.
Шаг 6: Удалить вирус или поместить его в карантин.
Шаг 7: Перезагрузить компьютер.
Шаг 8: Поменять все пароли.
Шаг 9: Обновить ваше ПО, браузер и операционную систему.