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🚩 Внимание! Идет массовая рассылка вредоносных писем от имени ФНС. Не попадитесь!

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Рубрика Интернет и IT
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Не открывайте вложения в странном письме, которое якобы пришло от ФНС!

Об угрозе предупредила «Лаборатория Касперского». Письма содержат вредоносное вложение.

Тема письма: «Исх: № (здесь указывался произвольный номер). От: ФНС России (Запрос документов)».

На самом деле ФНС такие письма не рассылала.

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали более 11 тысяч попыток запуска этого вредоносного вложения.

Вот как выглядит письмо:

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Фото с сайта «Лаборатории Касперского»

Это письмо содержит вредоносный архив с паролем, размер файла — около 20 мегабайт, тип вредоносного вложения — ПО для удалённого доступа (RMS).

В компании подготовили инструкцию для тех, кто открыл вложение.﻿

Шаг 1: Загрузить и установить антивирусный сканер.

Загрузите антивирусный сканер или решение класса Internet Security.

Шаг 2: Отключиться от интернета.

Шаг 3: Перезагрузить компьютер в безопасном режиме.

Шаг 4: Удалить все временные файлы.

Шаг 5: Запустить сканирование на вирусы.

Шаг 6: Удалить вирус или поместить его в карантин.

Шаг 7: Перезагрузить компьютер.

Шаг 8: Поменять все пароли.

Шаг 9: Обновить ваше ПО, браузер и операционную систему.

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