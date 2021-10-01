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К кому придут с внеплановой проверкой и как защититься? Бесплатный вебинар

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Рубрика Проверки
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Налоговики — не единственные контролеры бизнеса, которые могут к нему нагрянуть. Несмотря на мораторий, проверить могут кого угодно. Бухгалтеру, директору и кадровику нужно быть готовыми к визитам.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Неналоговые проверки бизнеса 2021: к кому нагрянут и как защищаться». Он пройдет 11 октября, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре подробно разберем:

  • Какие еще проверки, кроме налоговых, бывают у бизнеса? Что нужно о них знать.
  • Мораторий на проверки до конца 2022 года — для кого он?
  • Из-за чего могут провести внеплановую проверку? Какие основание?
  • Как контролеры проводят проверки;
  • Как вести себя при проверке;
  • Оформление результатов проверки;
  • Обжалование результатов проверки;
  • Какие виды наказаний для бизнеса предусмотрены по результатам проверок.

Спикер — Алексей Шевердяков, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы. Налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов России.

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