К кому придут с внеплановой проверкой и как защититься? Бесплатный вебинар

Налоговики — не единственные контролеры бизнеса, которые могут к нему нагрянуть. Несмотря на мораторий, проверить могут кого угодно. Бухгалтеру, директору и кадровику нужно быть готовыми к визитам.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Неналоговые проверки бизнеса 2021: к кому нагрянут и как защищаться». Он пройдет 11 октября, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре подробно разберем:
- Какие еще проверки, кроме налоговых, бывают у бизнеса? Что нужно о них знать.
- Мораторий на проверки до конца 2022 года — для кого он?
- Из-за чего могут провести внеплановую проверку? Какие основание?
- Как контролеры проводят проверки;
- Как вести себя при проверке;
- Оформление результатов проверки;
- Обжалование результатов проверки;
- Какие виды наказаний для бизнеса предусмотрены по результатам проверок.
Спикер — Алексей Шевердяков, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы. Налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов России.
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