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Властям разрешат тратить экологические платежи компаний только на экологию

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Рубрика Экологические платежи
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Плата бизнеса за негативное воздействие на окружающую среду будет направляться исключительно на экологические мероприятия и проекты.

В правительстве заявили, что экологические платежи «окрасят».

Речь идет о следующих платежах:

  • плата за негативное воздействие на окружающую среду;
  • штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды;
  • компенсационные платежи;
  • возмещения иного характера.

Дело в том, что за последние 3 года в бюджеты субъектов поступило почти 40 млрд рублей от платы за негативное воздействие на окружающую среду, а на ликвидацию накопленного вреда регионы направили менее 2 %.

Чтобы такого не происходило, экологические платежи «окрасят», запретят нецелевые траты.

Региональным властям тратить деньги можно будет на:

  • ликвидацию накопленного вреда;
  • предотвращение или снижение негативного воздействия на окружающую среду;
  • рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов;
  • обеспечение экологической безопасности.

«В ближайшее десятилетие должна пройти масштабная генеральная уборка страны, ликвидированы опасные заброшенные промышленные объекты, свалки в границах городов, подняты заброшенные корабли, приведены в безопасное состояние заброшенные, бесхозяйные скважины», — прокомментировала замглавы кабмина Виктория Абрамченко.

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