Властям разрешат тратить экологические платежи компаний только на экологию

Плата бизнеса за негативное воздействие на окружающую среду будет направляться исключительно на экологические мероприятия и проекты.
В правительстве заявили, что экологические платежи «окрасят».
Речь идет о следующих платежах:
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды;
- компенсационные платежи;
- возмещения иного характера.
Дело в том, что за последние 3 года в бюджеты субъектов поступило почти 40 млрд рублей от платы за негативное воздействие на окружающую среду, а на ликвидацию накопленного вреда регионы направили менее 2 %.
Чтобы такого не происходило, экологические платежи «окрасят», запретят нецелевые траты.
Региональным властям тратить деньги можно будет на:
- ликвидацию накопленного вреда;
- предотвращение или снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов;
- обеспечение экологической безопасности.
«В ближайшее десятилетие должна пройти масштабная генеральная уборка страны, ликвидированы опасные заброшенные промышленные объекты, свалки в границах городов, подняты заброшенные корабли, приведены в безопасное состояние заброшенные, бесхозяйные скважины», — прокомментировала замглавы кабмина Виктория Абрамченко.