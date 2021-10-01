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Как законно можно оптимизировать налоги? Бесплатный вебинар

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Рубрика Оптимизация налогообложения
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Оптимизация налогов, как бы налоговики о ней не говорили, бывает законной. Другое дело, всегда нужно учитывать возможные риски, когда тот или иной метод объявят вне закона.

Центр обучения «Клерка» предлагает на бесплатный вебинар «Налоговая оптимизация: от экономии до потери бизнеса». Он пройдет 18 октября, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

  • Когда начинать оптимизировать налоги?
  • Кто будет нести ответственность, штатный юрист, бухгалтер или внешний консультант?
  • Какие методы и способы оптимизации вредны, а какие — вполне безопасны?
  • Риски для бизнеса при проведении налоговой оптимизации.

Спикер — Никита Кузнецов, адвокат, Управляющий партнер юридической фирмы «Никита Кузнецов и Партнеры».

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