Как законно можно оптимизировать налоги? Бесплатный вебинар

Оптимизация налогов, как бы налоговики о ней не говорили, бывает законной. Другое дело, всегда нужно учитывать возможные риски, когда тот или иной метод объявят вне закона.
Центр обучения «Клерка» предлагает на бесплатный вебинар «Налоговая оптимизация: от экономии до потери бизнеса». Он пройдет 18 октября, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре разберем:
- Когда начинать оптимизировать налоги?
- Кто будет нести ответственность, штатный юрист, бухгалтер или внешний консультант?
- Какие методы и способы оптимизации вредны, а какие — вполне безопасны?
- Риски для бизнеса при проведении налоговой оптимизации.
Спикер — Никита Кузнецов, адвокат, Управляющий партнер юридической фирмы «Никита Кузнецов и Партнеры».
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