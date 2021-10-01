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С 1 октября самозанятые могут принимать оплату от клиентов через СБП

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Рубрика Система быстрых платежей
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С сегодняшнего дня заказчики могут рассчитываться с самозанятыми через систему быстрых платежей, сообщает ЦБ.

Причем для этой категории бизнесменов будет действовать льготный тариф — банковская комиссия не должна превышать 0,4 % от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей.

Самозанятым доступны все сценарии приема платежей:

  • по QR-коду;
  • по платежной ссылке;
  • по подписке;
  • возврат средств при необходимости.

При этом не нужно приобретать специальное оборудование. Достаточно обратиться в банк, который предоставляет сервис С2В.

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