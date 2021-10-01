С 1 октября самозанятые могут принимать оплату от клиентов через СБП

С сегодняшнего дня заказчики могут рассчитываться с самозанятыми через систему быстрых платежей, сообщает ЦБ.
Причем для этой категории бизнесменов будет действовать льготный тариф — банковская комиссия не должна превышать 0,4 % от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей.
Самозанятым доступны все сценарии приема платежей:
- по QR-коду;
- по платежной ссылке;
- по подписке;
- возврат средств при необходимости.
При этом не нужно приобретать специальное оборудование. Достаточно обратиться в банк, который предоставляет сервис С2В.