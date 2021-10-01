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Дробление бизнеса: как делать не нужно. Смотрите запись вебинара

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Рубрика Дробление бизнеса
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Бизнес наказывают не за дробление, а за уход от налогов. А значит, если доказана целесообразность разделения бизнеса на несколько компаний и ИП — доначислений не будет. Какие допускают ошибки при дроблении и как их избежать?

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Топ заповедей для бухгалтера и руководителя при дроблении бизнеса».

Самое главное, что было на вебинаре:

  • как налоговики отбирают налогоплательщиков для проверки на предмет дробления бизнеса;
  • какие приемы использует налоговая при доказывании;
  • 7 смертных грехов, которые нельзя совершать директору и бухгалтеру при дроблении бизнеса.

Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам и банкротству.

В «Клерк.Премиум» вебинар доступен бесплатно.

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