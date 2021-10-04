Исполнитель не может выполнить заказ из-за отсутстивия материалов? Это не повод называть его недобросовестным

Если у контрагента недостаточно материалов для выполнения заказа, это не обозначает, что он — недобросовестный, считает Минфин. Но надо тщательно проверить такую компанию.

Такую позицию высказало министерство в письме от 3 сентября 2021 года.

«Само по себе отсутствие у контрагента налогоплательщика перечисленных в представленном обращении ресурсов не указывает на нарушение налогоплательщиком приведенных требований Кодекса [необоснованная налоговая выгода], а может являться одним из признаков такого нарушения в совокупности с другими основаниями, бремя доказывания которых лежит на налоговом органе».

В этом случае Минфин советует самостоятельно оценивать риски работы с контрагентами, у которых недостаточно ресурсов для выполнения заказа. И сослался на рекомендаций ФНС:

«ФНС России рекомендует налогоплательщику исследовать определенные признаки, свидетельствующие о высокой степени вероятности отнесения контрагента налоговыми органами к категории проблемного (или „однодневки“), а сделок, совершенных с таким контрагентом, — сомнительных».

Для этого можно воспользоваться сервисом ФНС «Прозрачный бизнес» или сервисом «Клерка» — «Проверка контрагентов».

Письмо Минфина от 03.09.2021 № 03-02-11/71548 — тут.