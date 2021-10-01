Погашение задолженности имуществом признается реализацией. Поэтому надо оформлять договор передачи на возмездной основе и уплачиваем налог, отвечает эксперт.

Вопрос был задан в «Клерк.Консультациях»:

«Планируем получить от ИП в счет долга за продукцию имущество. Оформлять договор купли-продажи ИП отказывается, ссылаясь на то, что ИП находится в стадии подготовки к закрытию. Предлагает оформить как с физ.лицом. Наше ООО оформило Соглашение об отступном с ИП.

Является ли погашение задолженности по соглашению об отступном для ИП реализацией (расходом)? ИП на УСНО доходы-расходы. Должна ли она будет заплатить налог?».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Согласно статье 39 НК, реализацией признается передача на возмездной основе права собственности на товары.

Товаром, согласно статье 38 НК, признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации.

Таким образом, погашение задолженности имуществом является реализацией. И будет облагаться налогом.

Каким именно — зависит от того, когда произойдет это погашение задолженности. Если тогда, когда ИП еще был ИП, то он заплатит предпринимательские налоги. Если он уже перестанет быть ИП, то он заплатит НДФЛ».

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Если тогда, когда ИП еще был ИП, то он заплатит предпринимательские налоги. Если он уже перестанет быть ИП, то он заплатит НДФЛ — а ИП на ОСНО же и так НДФЛ платит? Или там на прибыль еще?