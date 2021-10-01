Погашение задолженности имуществом признается реализацией. Поэтому надо оформлять договор передачи на возмездной основе и уплачиваем налог, отвечает эксперт.
Вопрос был задан в «Клерк.Консультациях»:
«Планируем получить от ИП в счет долга за продукцию имущество. Оформлять договор купли-продажи ИП отказывается, ссылаясь на то, что ИП находится в стадии подготовки к закрытию. Предлагает оформить как с физ.лицом. Наше ООО оформило Соглашение об отступном с ИП.
Является ли погашение задолженности по соглашению об отступном для ИП реализацией (расходом)? ИП на УСНО доходы-расходы. Должна ли она будет заплатить налог?».
Ответил эксперт Надежда Камышева:
«Согласно статье 39 НК, реализацией признается передача на возмездной основе права собственности на товары.
Товаром, согласно статье 38 НК, признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации.
Каким именно — зависит от того, когда произойдет это погашение задолженности. Если тогда, когда ИП еще был ИП, то он заплатит предпринимательские налоги. Если он уже перестанет быть ИП, то он заплатит НДФЛ».
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Если тогда, когда ИП еще был ИП, то он заплатит предпринимательские налоги. Если он уже перестанет быть ИП, то он заплатит НДФЛ — а ИП на ОСНО же и так НДФЛ платит? Или там на прибыль еще?