Если хотите перевести свои пенсионные накопления из НПФ в ПФР, подайте заявление до 1 декабря

Если у вас есть пенсионные накопления, вы можете выбрать страховщика, который будет ими управлять — это либо ПФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Люди, решившие сменить страховщика, должны сделать это до 1 декабря 2021 года.

При переходе из одного пенсионного фонда в другой происходит смена страховщика. Если меняется только управляющая компания, то страховщиком остаётся ПФР.

Напомним, что частый переход от одного страховщика к другому (более одного раза в 5 лет) может повлечь потерю инвестиционного дохода.

В этом году поменять страховщика без потери инвестиционного дохода могут люди, которые начали формировать свои пенсионные накопления у текущего страховщика в 2012 и 2017 годах.

Если вы, ознакомившись с выпиской из своего лицевого счета, доходностью управляющей компании и НПФ, приняли решение:

сменить управляющую компанию на другую внутри ПФР, то необходимо подать заявление в ПФР до 31 декабря;

перейти из НПФР в ПФР, то нужно подать в ПФР заявление до 1 декабря;

перейти из ПФР в НПФ или сменить один НПФ на другой, то необходимо заключить договор с выбранным НПФ и подать заявление в ПФР о переходе, предъявив заключенный договор с НПФ. Срок — до 1 декабря.

Если вы забыли, какой страховщик (ПФР или НПФ) управляет вашими накоплениями и с какого периода, можно уточнить эту информацию в личном кабинете на сайте ПФР.

Там можно заказать форму Форма СЗИ-ИЛС (Сведения о состоянии ИЛС), которая формируется моментально.