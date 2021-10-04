🙅 Никакой личной жизни! Бухгалтеров заставляют работать без выходных и больничных

Реально ли у всех бухгалтеров прямо совсем-совсем не бывает личной жизни??? А как же мужья, дети, дачи, походы на шашлыки, кафе, кино?

Этими вопросами задалась участница нашего форума.

Женщине предложили работу. Зарплата вполне приличная. Простому бухгалтеру на участке без опыта работы такую зарплату найти непросто.

Казалось бы, вот она, удача. Но в этой бочке меда затесалась увесистая доза дегтя.

Выяснилось, что работать надо 7 дней в неделю, в рабочие дни — в офисе, в выходные — из дома по удаленке, потому что работы очень много.

Больничные в фирме не предусмотрены. Больные сотрудники тоже должны работать.

«Сказали мне, что деньги я заработаю, но у меня не будет даже возможности их тратить, просто некогда» — пишет бухгалтер

Между тем у женщины ребенок-школьник, которому нужно внимание мамы. Но еще ему нужны еда, одежда, и т.д. А для этого нужны деньги, которые готовы платить на новом месте работы.

Что же делать? За советом бухгалтер обратилась к клеркам.

Участники обсуждения констатировали, что хорошую зарплату никто не платит просто так, тем более сейчас.

По мнению коллег, вся эта ситуация напоминает сюжет сказки Валентина Катаева про дудочку и кувшинчик.

«Есть время — нет денег, есть деньги — нет времени» — пишут коллеги

А как у вас проходит процесс совмещения работы с личной жизнью?

Удается и денег заработать, и жить полноценной жизнью (отдыхать, путешествовать)?