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Депутаты предлагают заменить НДС на налог с продаж

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Рубрика НДС
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НДС не стимулирует развитие экономики России, а тормозит ее, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Фракция ЛДПР в Госдуме VIII созыва продолжит добиваться замены НДС, на налог с продаж, поскольку это уменьшит нагрузку на бизнес и значительно упростит процесс администрирования, сообщил он.

Лидер партии отметил, что налог с продаж — это самый эффективный налог.

«Продал товар или услугу, тогда и заплати налог. А добавленная стоимость, тут за что платить-то? Человек свой изготовленный напиток в бутылку, купленную у другого предпринимателя разлил, поставил цену дороже с учетом затрат. Вот добавленная стоимость, надо платить. Но он ведь еще ничего не заработал. Давайте он продаст, а потом налог заплатит», — сказал Жириновский.

Напомним, первое заседание Госдумы нового созыва будет 12 октября.

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