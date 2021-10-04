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Люди требуют отменить СЗВ-М

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Рубрика Отчетность в ПФР
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Идет сбор подписей за отмену ежемесячного отчета СЗВ-М с одновременным внесением поправок в форму СЗВ-ТД.

Петиция опубликована на сайте РОИ.

Автор этой инициативы отмечает, что отчеты СЗВ-М и СЗВ-ТД дублируют друг друга.

СЗВ-М — это, по сути, таблица с перечнем ФИО, СНИЛС и ИНН.

В СЗВ-ТД — те же данные (кроме ИНН) и еще сведения о трудовой деятельности.

В этой связи автор идеи предлагает отменить СЗВ-М и дополнить форму СЗВ-ТД полем с ИНН.

Между тем напомним, что в форму СЗВ-М попадают не только те, на кого сдается форма СЗВ-ТД, но и исполнители по договорам ГПХ.

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