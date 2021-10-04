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Плох тот бухгалтер, который не занимается прогнозированием. А он вообще должен?

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Нужно ли бухгалтеру заниматься прогнозированием, аналитикой и постоянным общением с руководством? Потому что по этим критериям почему-то стали судить, плохой это бухгалтер или хороший. А бухгалтеры поделились мнениями, как их правильно оценивать.

Рассказала Елена Полагушина, Основатель и владелец «EP Consult Бухгалтерия» на своей странице в Facebook.

«Прочитала пост о том, какие бухгалтеры все стали плохие. Нет специалистов, которые могли бы заниматься аналитикой, прогнозированием и общением с руководством компаний. И куча комментариев к посту о том, что да, бухгалтера(ы) — все ни к черту. Все руководители разбираются в налогах и то... И что-то прямо зацепило.

Мое мнение — сейчас другое время. В условиях быстроменяющихся событий, законов, сплошной безграмотной цифровизации, удорожании доступа к быстроменяющимся законам, бесконечных методичек ФНС по выявлению выгодоприобретателей и обвинению их во всех грехах, купленных судов, знания законов уходят на второй план. Сейчас важнее уметь подстроиться под ситуацию.

Вот вы, все такие умные, скажите, СЗВ-М на ликвидатора сдаётся?».

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В комментариях пишут, что главное — не держать в голове всю информацию, а уметь ее находить:

«На мой взгляд, очень сильно за последнее время поменялись условия нашей действительности и, соответственно, требования ко всем работникам, в том числе и к бухгалтерам, должны быть другими. В век информационных и цифровых технологий.

Главное требование к таким работникам — умение работать с информацией. Уже нет необходимости держать в голове массу информации и все знать. Слишком быстро все меняется. Достаточно хорошо владеть основами своего предмета».

Кто-то за бухгалтеров решила пару слов замолвить:

«Такое странное отношение к бухгалтерам на протяжении нескольких лет.

А кто же в компаниях бьётся с налоговой? Кто отвечает на их безумные требования в огромном количестве, придумывая на ходу, что будет давать компания и в каком виде? Кто разбирается с блокировками счетов? Кто создаёт отчёты для расплодившихся СРО? Кто решает вопросы владельцев и генычей, которые не посоветовавшись ни с кем, кроме соседа, принимают решения, от которых волосы встают дыбом? Кто ведёт учёт в нескольких компаниях одновременно, при том, что открывают компании, скорее „по желанию“, а не по необходимости? При этом расчёт налогов становится всё сложнее.

А бухгалтера даже за специалиста не считают! Но, когда ищут, требуют кучу дипломов и образований. Странная стала профессия. Ни уважения, ни кайфа. Желаю бизнесу перейти на расчёт налогов в автомате. Может, тогда оценит. Но если что, бегут к ГБ. Придумай что-нибудь. Тыжбухгалтер».

А вот мнение, что бухгалтерский и налоговый учет сами по себе создают кашу, в которой должен разбираться бухгалтер.

«Бухучет в нашем государстве давно уже служит только одной цели — обслуживание отношений предприятия с государством. Да, БУ может служить для управленческого учета как поставщик каких-то первичных данных по хоз. деятельности и даже некоторым образом сгруппированных, но они не исчерпывающие.

В части управления налогообложением, тоже все не очень хорошо настолько, что пришлось кроме БУ вводить еще и НУ, что само по себе говорит о кривоумии тех, кто занимается регламентированием учета. Собственно это кривомуие и не дает сделать что-то стабильное, постоянно приходится придумывать заплатки для латания кривой логики БУ и НУ учета. И вот в этой всей каше должен разбираться бухгалтер».

А кроме того, в этом же комментарии сказано, что на бухгалтера начинают свешивать аналитику, прогнозирование — дескать, с цифрами работает же, ну пусть и этим займется. А кроме того, прозвучало мнение, что бухгалтер превращается больше в оператора для ввода данных в систему, он не делает вручную каждую проводку. А значит, хуже в них разбирается. Иными словами, ушла познавательная часть профессии.

А подытожили таким мнением:

«Вот только когда бухгалтер разгребает какую-то ошибку, он что-то может понять. Вот и получается, что самый квалифицированный бухгалтер, это тот, кто имеет большой опыт копания в ошибках и не является тем, кто выполняет функцию оператора по вводу первичных данных. Но внешне они не отличаются!».

Коллеги, а вы что думаете по этому поводу?

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