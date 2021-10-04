Без разрешения Роспотребнадзора массовых мероприятий не будет

В стране все массовые мероприятия можно проводить только по разрешению главы Роспотребнадзора. Только в двух регионах можно собираться от 1000 до 3000, и ни в одном — от 3000 чел.

Об этом напомнила глава ведомства Анна Попова

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Заодно она сообщила, что ни в одном регионе нельзя проводить массовые мероприятия свыше 3 тысяч человек. А только в двух — если от 1000 до 3000 человек.