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За людьми на самоизоляции будут следить по-новому

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Рубрика Общество. Люди. События
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Контроль за людьми на самоизоляции нужно усилить, сообщила глава Роспотребнадзора.

«И вот контроль за режимом самоизоляции для большого количества людей в разных субъектах, который ведут и органы внутренних дел, и Росгвардия, и местное самоуправление, и субъектовая исполнительная власть, и сотрудники Роспотребнадзора — эта часть нашей общей работы, безусловно, должна быть усилена», — сказала Анна Попова.

Кроме того, она рассказала о расширении перечня по отнесению людей к группе контактных, их число выросло в два раза.

«Роспотребнадзором расширен перечень отнесения к контактным, и если еще прошлой весной у нас под наблюдением при равных цифрах выявления было порядка миллиона контактных каждый день под наблюдением, учитывая 14-дневный период, то сегодня это количество увеличено до 2 млн, и здесь очень важно организовать систему наблюдения за выполнением требований к самоизоляции», — подчеркнула Попова.

Цитаты по «Интерфакс».

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