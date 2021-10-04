За людьми на самоизоляции будут следить по-новому

Контроль за людьми на самоизоляции нужно усилить, сообщила глава Роспотребнадзора.
«И вот контроль за режимом самоизоляции для большого количества людей в разных субъектах, который ведут и органы внутренних дел, и Росгвардия, и местное самоуправление, и субъектовая исполнительная власть, и сотрудники Роспотребнадзора — эта часть нашей общей работы, безусловно, должна быть усилена», — сказала Анна Попова.
Кроме того, она рассказала о расширении перечня по отнесению людей к группе контактных, их число выросло в два раза.
«Роспотребнадзором расширен перечень отнесения к контактным, и если еще прошлой весной у нас под наблюдением при равных цифрах выявления было порядка миллиона контактных каждый день под наблюдением, учитывая 14-дневный период, то сегодня это количество увеличено до 2 млн, и здесь очень важно организовать систему наблюдения за выполнением требований к самоизоляции», — подчеркнула Попова.
Цитаты по «Интерфакс».