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💉 Прививку от ковида хотят включить в национальный календарь

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Рубрика Общество. Люди. События
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Темпы вакцинации не позволяют обеспечить коллективный иммунитет против ковида. Поэтому вакцинацию надо внести в национальный календарь прививок, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Такое предложение было сделано Мишустину на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением ковида:

«В абсолютном большинстве случаев в стационары попадают те, кто воздержался от вакцинирования. Первая просьба — все-таки включить в национальный календарь прививок вакцинацию. Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизней людей», — предложил Воробьев.

Он также сказал, что действующие стимулирующие методы не помогают:

«Мы, понятно, делаем и призы, и квартиры разыгрываем, и другие стимулирующие мероприятия. Вместе с тем в пике мы вакцинировали 50–70 тысяч человек в сутки. Сейчас эта цифра доходит до 10 — то есть кратно упала. Поэтому обязательная программа вакцинации, считаем, сказать об этом важно».

Мишустин поддержал такое предложение.

Внести вакцинацию против ковида в национальный календарь прививок уже предлагали. Об этом ранее писали на «Клерке».

Напоминаем, сейчас вакцинация против ковида внесена только в календарь профилактических прививок по эпидемпоказаниям.

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