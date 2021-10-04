💉 Прививку от ковида хотят включить в национальный календарь

Темпы вакцинации не позволяют обеспечить коллективный иммунитет против ковида. Поэтому вакцинацию надо внести в национальный календарь прививок, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Такое предложение было сделано Мишустину на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением ковида:
«В абсолютном большинстве случаев в стационары попадают те, кто воздержался от вакцинирования. Первая просьба — все-таки включить в национальный календарь прививок вакцинацию. Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизней людей», — предложил Воробьев.
Он также сказал, что действующие стимулирующие методы не помогают:
«Мы, понятно, делаем и призы, и квартиры разыгрываем, и другие стимулирующие мероприятия. Вместе с тем в пике мы вакцинировали 50–70 тысяч человек в сутки. Сейчас эта цифра доходит до 10 — то есть кратно упала. Поэтому обязательная программа вакцинации, считаем, сказать об этом важно».
Мишустин поддержал такое предложение.
Внести вакцинацию против ковида в национальный календарь прививок уже предлагали. Об этом ранее писали на «Клерке».
Напоминаем, сейчас вакцинация против ковида внесена только в календарь профилактических прививок по эпидемпоказаниям.