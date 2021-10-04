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🍺 На газировку введут налог

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Рубрика Акцизы
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Со сладкой газировки хотят собирать акциз. Это для того, чтобы люди стали меньше ее употреблять, считают в Минфине.

Введение акциза на газировку указано в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Основная цель — снижение потребления таких напитков людьми.

«Проработка предложения Минздрава России о введении акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки с целью ограничения потребления таких продуктов, что принесет дополнительные доходы бюджетной системе», — сказано в перечне актуальных вопросов налогообложения.

Ситуацию прокомментировали в Союзнапитках. Пресс-служба ответила, что, так называемый, «сахарный акциз» отразится на уменьшении спроса товаров, а также на сокращении объемов производства.

Не исключено и сокращение рабочих мест.

Кроме этого, в бюджет будет поступать меньше налогов:

«При введении акциза производство безалкогольных напитков может снизиться на 8-9%, годовая прибыль индустрии — на 23,5-24,3 миллиарда рублей, общие годовые инвестиции в основной капитал — на 2,5-2,6 миллиарда.

По оценкам НИУ ВШЭ, снижение поступлений НДС составит от 2,4 миллиарда до 5,2 миллиарда рублей, других налоговых поступлений — от 12,5 миллиарда до 18,9 миллиарда рублей в первые несколько лет».
Но такой акциз не принесет выгоды бюджету, а наоборот уменьшит поступления, считают в Союзнапитках. Так как люди будут выбирать аналоги сладких газировок, которые не будут облагаться акцизами:

«В результате которого с 2022 по 2024 годы сокращение численности составит 19,8 тысячи человек, а объем недополученных налоговых сборов — 50,5 миллиарда рублей».

Материал по «РИА Новости».

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