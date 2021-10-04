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Безработица постоянно снижается, уверены в Росстате

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Рубрика Общество. Люди. События
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В ведомстве заявили, что уровень безработицы уже опустился ниже допандемийного, и скоро дойдет до самого низкого с 1991 года.

Всего насчитали 3,356 млн безработных, а в августе 2019 их было 3,258 млн.

Кроме того, в ведомстве указали на снижение безработицы двенадцатый месяц подряд.

  • в январе уровень был 5,8%,
  • в феврале — 5,7%,
  • в марте — 5,4%,
  • в апреле — 5,2%,
  • в мае — 4,9%,
  • в июне — 4,8%,
  • в июле — 4,5% (на 0,2 п.п. ниже допандемийного уровня).

В прошлом году безработица достигла пика (6,4%) в августе, это был максимум с марта 2012 года. Минимальный уровень безработицы за всю историю наблюдений с 1991 года был зафиксирован в августе 2019 года: тогда он составил 4,3%.

По материалам «Интерфакс».

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