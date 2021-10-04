Безработица постоянно снижается, уверены в Росстате

В ведомстве заявили, что уровень безработицы уже опустился ниже допандемийного, и скоро дойдет до самого низкого с 1991 года.

Всего насчитали 3,356 млн безработных, а в августе 2019 их было 3,258 млн.

Кроме того, в ведомстве указали на снижение безработицы двенадцатый месяц подряд.

в январе уровень был 5,8%,

в феврале — 5,7%,

в марте — 5,4%,

в апреле — 5,2%,

в мае — 4,9%,

в июне — 4,8%,

в июле — 4,5% (на 0,2 п.п. ниже допандемийного уровня).

В прошлом году безработица достигла пика (6,4%) в августе, это был максимум с марта 2012 года. Минимальный уровень безработицы за всю историю наблюдений с 1991 года был зафиксирован в августе 2019 года: тогда он составил 4,3%.

По материалам «Интерфакс».