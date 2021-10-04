В какой момент надо выбить чек при заморозке денег для постоплаты? Отвечает эксперт

В момент хлодирования денег компания должна выбить чек. В противном случае — штраф.

Вопрос был задан в «Клерк.Консультациях»:

«Предоставьте, пожалуйста, ссылку на документ, который указывает на то, что при холдировании денежных средств на б/к чек должен быть сформирован. Есть ли другие мнения? Пожалуйста, поделитесь

Минфин свою позицию изложил в письме от 22.08.2019 N 03-01-15/64597 и от 6 апреля 2018 г. N 03-01-15/22629, имеется еще судебная практика,где кассационная жалоба продавца не была удовлетворена и организацию привлекли к административной ответственности за непробитие чека в момент холдирования (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.12.2020 N Ф05-22203/2020 по делу N А40-63224/20-21-450)».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Добрый день. Официальная позиция ФНС — чек надо пробивать в момент холдирования, они ссылаются на тоже самое письмо Минфина от 22.08.2019.

И надо сказать, что логика в этом есть. Для потребителя оплата товара происходит в момент холдирования. Более того, почти все банки присылают в этот момент сообщение о списании средств (а не о блокировке). Поэтому о том, что вы что-то заблокировали, а не списали, потребитель не знает».

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Автор вопроса уточнил, что у них в компании хлодирование денег учитывается как 100% предоплата. И доуточнил, как быть, если компания отказалась от услуги после хлодирования.

«Пробивать чек на возврат. В момент отказа от блокировки. По-другому не получится, иначе вас все время будут штрафовать»,

— ответил эксперт «Клерка».