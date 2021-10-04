Бухгалтеры не хотят альтернативу 1С, рассказали в «Рейтинге компаний»

Бухгалтеры рассказали в «Рейтинге компаний», что лучше программ от 1С ничего нет и не нужно — потому что нет времени осваивать еще и альтернативы. Хотя есть проблема с ошибками и их долгим исправлением.

А кроме того, поделились воспоминаниями. Так, пользователь проза жизни рассказала, что когда-то писала по 1С курсовую работу:

«Я с ней начинала свой путь в бухгалтерию. Писала курсовую работу по бухучету на тему "Автоматизация бухучета на базе программы 1С:Бухгалтерия" тогда еще 2.0. Трудно даже сейчас выразить своё искреннее уважение и признательность авторам концепции. Это было круто. Вплоть до семёрки, когда сам бухгалтер мог себе программу под себя перекраивать. Начиная с восьмёрки всё резко изменилось«.

Дальше, по словам автора, весь творческий процесс с появлением «восьмерки» ушел.

БухЮлия отозвалась о программе ЗУП от 1С с изрядной долей сарказма:

«1С такая классная. Вот у меня есть 1С ЗУП лицензия, в ней я считаю зарплату. А СЗВ-М и СЗВ-ТД я сдаю через другую программу, поэтому в ЗУП не формирую. Сейчас мне надо дать уволенному сотруднику СТД-Р, но ЗУП ее не формирует без СЗВ-ТД. Попыталась сделать по сотруднику все СЗВ-ТД и поняла, что проще и быстрее сделать в экселе. Зачем нужна ЗУП — непонятно».

Пользователь СанСанычТ считает, что лучше 1С ничего нет и не нужно, поскольку бухгалтерам придется это изучать, а на это времени нет:

«1С самый распространенный, доступный и повсеместно требуемый работодателями инструмент, применяемый в работе бухгалтера. Альтернативы ему на рынке в стране нет. Да и она и не нужна. Изучать хотя бы еще одну альтернативу лично у меня времени нет. Тут на изменения вносимые законодателями и реализованные разработчиками в 2-ух конфигурациях 1С БП и 1С ЗУП 3/5 жизни уходит, 1/5 на разные интернет банки и консультационные системы».

АльфаАудит вообще придерживается мнения, что программа такая, какие у нее пользователи.

«Какие бухи — такая и программа. С защитой "от дурака". Вот сидят две бабушки, лизинг проводят, а месяц не закрывается, пишет "ошибки". Вызвали меня посмотреть, почему 1С неправильно считает. Я им ИТС, регламент проводок. Нет, не хотят, будут операциями проводить. Сколько еще таких.

А молодежь пришла — вообще бухучет знать не хотят, на кнопки умеешь нажимать - все, бухгалтер. Родственники гендиров. Баланс сдают с отрицательным 51. То что в балансе непередаваемо, "программа сама посчитала".

Ну а по программе. Если не разберешься в 1С, нечего в Контур- и СБИС-бухгалтерии лезть. Там программа и не такого насчитает. И без всяких резервных копий».

Татьяна-Васильевна подытожила общее мнение, что программа хорошая, но есть проблема с ошибками и их долгим исправлением:

«Программа хорошая. Совершенствуется постоянно (но уж косяков!!!) которые часто исправляются, когда обновление уже ушло в массы. Вывод: вначале тестировать, потом в народ. Многие отчеты, которые заявлены, заполняются «криво» или вообще не заполняются (например статформы). Когда спрашиваешь про заполнение, видимо что-то дорабатывают, снова спрашиваешь и т.д. Процесс долгий».

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