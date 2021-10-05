⚖️ Налоговики не имеют права игнорировать заявление ИП о закрытии: в суде их накажут

По заявлению о прекращении деятельности предпринимателя налоговая должна вынести положительное решение или отказ. Оставлять заявления «без рассмотрения» нельзя, постановил суд.

Такой вывод следует из постановления АС Уральского округа от 14 сентября 2021 года.

Направление заявления о закрытии ИИ без нотариального заверения подписи предпринимателя не являются причинами для оставления без рассмотрения заявления. Налоговики должны или закрыть ИП, или отказать в прекращении деятельности.

Суть дела: ИП в 2020 году подал заявление на прекращение деятельности по почте. Налоговики не сняли его с учета. По итогам 2020 года пришло уведомление о необходимости оплатить страховые взносы и налог.

В ходе разбирательства выяснилось, что налоговики оставили заявление о прекращении деятельности «без рассмотрения», ссылаясь на:

отсутствие заверения подписи ИП нотариусом;

направления заявления не в ту инспекцию.

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Предприниматель обратился в суд. Арбитражный суд отметил:

«Оставление документов „без рассмотрения“, без вынесения регистрирующим органом соответствующего решения о государственной регистрации либо решения об отказе в государственной регистрации Закон № 129-ФЗ не допускает».

То есть налоговики должны были закрыть ИП или отказать в закрытии. Вернуть уведомление из-за допущенных ошибок они также не могут.

Кроме этого суд уточнил, что:

отсутствие заверения нотариуса не означает, что ИП не хотел прекратить деятельность;

направление заявления не в ту инспекцию не является основанием для оставления заявления без рассмотрения.

Вообще, странно себя налоговики повели. Закон №129-ФЗ о государственной регистрации юрлиц и ИП в ст. 23 содержит полный перечень причин для отказа в регистрации. Подача не в ту налоговую и отсутствие заверения нотариусом — это 100% отказ. Такого понятия как «оставление без рассмотрения», закон не знает. Налоговики как-то по-своему решили трактовать закон, а то и вообще его не читали.