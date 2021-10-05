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🐟 Рыба подорожает. Сбор за ловлю повышают

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Установят новые ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. В частности, значительно подорожает добыча палтуса, горбуши. На минтай тоже повышена ставка. А вот сбор для селедки решили не повышать.

В Думу сегодня внесен правительственный законопроект с поправками в главу 25.1 НК.

Приведем несколько примеров.

Объект водных биологических ресурсов

 Ставка сбора, руб. за тонну

Сейчас

 По проекту

Минтай Охотского моря

 3 500

 4 300

Треска

 3 000

 3 800

Сельдь

 400

 400

Мойва

 20

 150

Палтус

 3 500

 12 600

Терпуг

 750

 5 600

Голец

 200

 3 950

Горбуша

 3 500

 7 900

Кета

 4 000

 12 600

Кижуч

 4 000

 15 100

Чавыча

 6 000

 15 100

Нерка

 20 000

 30 000

При этом предусмотрены льготы предприятиям отрасли, которые вкладываются в развитие производства, а также для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций. Они платят только 15 % от сбора.

Напомним, ставки не менялись более 16 лет.

В пояснительной записке сказано, что новые ставки рассчитали на уровне 4,8 % средней цены, устанавливаемой производителями при реализации продукции.

По минтаю дано такое пояснение (цитата из записки):

Учитывая стабильный ежегодный объем добычи (вылова) минтая в Охотском море — 1523 тыс. тонн за 2019 год и среднюю цену за 1 килограмм в 2017 — 2019 годах в размере 83,9 рубля за кг, ставка сбора за данный вид биоресурсов увеличена до 4 300 руб. за тонну.

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