🐟 Рыба подорожает. Сбор за ловлю повышают

Установят новые ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. В частности, значительно подорожает добыча палтуса, горбуши. На минтай тоже повышена ставка. А вот сбор для селедки решили не повышать.

В Думу сегодня внесен правительственный законопроект с поправками в главу 25.1 НК.

Приведем несколько примеров.

Объект водных биологических ресурсов Ставка сбора, руб. за тонну Сейчас По проекту Минтай Охотского моря 3 500 4 300 Треска 3 000 3 800 Сельдь 400 400 Мойва 20 150 Палтус 3 500 12 600 Терпуг 750 5 600 Голец 200 3 950 Горбуша 3 500 7 900 Кета 4 000 12 600 Кижуч 4 000 15 100 Чавыча 6 000 15 100 Нерка 20 000 30 000

При этом предусмотрены льготы предприятиям отрасли, которые вкладываются в развитие производства, а также для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций. Они платят только 15 % от сбора.

Напомним, ставки не менялись более 16 лет.

В пояснительной записке сказано, что новые ставки рассчитали на уровне 4,8 % средней цены, устанавливаемой производителями при реализации продукции.

По минтаю дано такое пояснение (цитата из записки):

Учитывая стабильный ежегодный объем добычи (вылова) минтая в Охотском море — 1523 тыс. тонн за 2019 год и среднюю цену за 1 килограмм в 2017 — 2019 годах в размере 83,9 рубля за кг, ставка сбора за данный вид биоресурсов увеличена до 4 300 руб. за тонну.