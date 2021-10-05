🐟 Рыба подорожает. Сбор за ловлю повышают

Установят новые ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. В частности, значительно подорожает добыча палтуса, горбуши. На минтай тоже повышена ставка. А вот сбор для селедки решили не повышать.
В Думу сегодня внесен правительственный законопроект с поправками в главу 25.1 НК.
Приведем несколько примеров.
При этом предусмотрены льготы предприятиям отрасли, которые вкладываются в развитие производства, а также для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций. Они платят только 15 % от сбора.
|Объект водных биологических ресурсов
|Ставка сбора, руб. за тонну
|Сейчас
|По проекту
|Минтай Охотского моря
|3 500
|4 300
|Треска
|3 000
|3 800
|Сельдь
|400
|400
|Мойва
|20
|150
|Палтус
|3 500
|12 600
|Терпуг
|750
|5 600
|Голец
|200
|3 950
|Горбуша
|3 500
|7 900
|Кета
|4 000
|12 600
|Кижуч
|4 000
|15 100
|Чавыча
|6 000
|15 100
|Нерка
|20 000
|30 000
Напомним, ставки не менялись более 16 лет.
В пояснительной записке сказано, что новые ставки рассчитали на уровне 4,8 % средней цены, устанавливаемой производителями при реализации продукции.По минтаю дано такое пояснение (цитата из записки):
Учитывая стабильный ежегодный объем добычи (вылова) минтая в Охотском море — 1523 тыс. тонн за 2019 год и среднюю цену за 1 килограмм в 2017 — 2019 годах в размере 83,9 рубля за кг, ставка сбора за данный вид биоресурсов увеличена до 4 300 руб. за тонну.