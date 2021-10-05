На «Клерке» теперь есть личные сообщения. Го, к нам

Теперь на «Клерке» вы можете общаться через встроенный мессенджер прямо на сайте. Круто же, да? Вчера все испугались глобальному сбою мировых IT-гигантов? Так общайтесь с коллегами через «Клерк».

Зайти в личные сообщения вы можете, щелкнув по конвертику в правом верхнем углу:

Далее пишете имя пользователя, кому вы хотите написать. Система любезно покажет все подобные ники для удобства выбора:

Ну, а дальше — общаетесь. Все диалоги сохраняются, ничего искать не придется.

Узнать, кто вам написал, можно щелкнув по значку оповещений («колокольчик»):

Пользуйтесь, общайтесь, рассказывайте, чего можно добавить.