Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🏰 Когда ИП не сможет учесть расходы на покупку имущества при его продаже?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Индивидуальный предприниматель
Версия для печати

ИП купил недвижимость, когда применял УСН «доходы». А продает — на УСН «доходы минус расходы». Принять к учету расходы на покупку уже не получится, сказали в Минфине.

Такой подход высказан в сентябрьском письме министерства.

При переходе компании или ИП с доходной упрощенки на доходно-расходную, учесть при расчете налога расходы, которые были в прошлых периодах, нельзя.

Доходы от продажи имущества можно уменьшить на расходы по его покупке. Но только если вы применяете УСН «доходы минус расходы» как на дату покупки недвижимости, так и на дату ее продажи.

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Как налоговики контролируют ИП в 2021 году». Для подписчиков «Премиума» — бесплатно.

Подборка полезных мероприятий

Разместить