🏰 Когда ИП не сможет учесть расходы на покупку имущества при его продаже?

ИП купил недвижимость, когда применял УСН «доходы». А продает — на УСН «доходы минус расходы». Принять к учету расходы на покупку уже не получится, сказали в Минфине.

Такой подход высказан в сентябрьском письме министерства.

При переходе компании или ИП с доходной упрощенки на доходно-расходную, учесть при расчете налога расходы, которые были в прошлых периодах, нельзя.

Доходы от продажи имущества можно уменьшить на расходы по его покупке. Но только если вы применяете УСН «доходы минус расходы» как на дату покупки недвижимости, так и на дату ее продажи.