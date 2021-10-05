Зачем бухгалтерам Excel, если есть более современные программы? Смотрите обучающий курс

В программе Excel можно не только составлять таблицы и рисовать графики. Бухгалтеры часто в ней перепроверяют все данные, чтобы не было расхождений. А то и пользуются вместо 1С. Есть ли в ней секреты, которые вы не знаете?

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Excel для бухгалтеров и предпринимателей: все важное в программе простым языком».

Курс подробно и понятно расскажет о вводе, форматировании и редактировании данных, работе с файлами, листами, ячейками и таблицами, создании шаблонов, графиков и многом другом. Он максимально прост и нагляден, без воды и сухой теории.

Вы научитесь:

работать с любыми данными, графиками, шаблонами и таблицами;

использовать самые сложные формулы;

сортировать и анализировать данные;

использовать полученные знания в работе с финансовыми данными, кадровым учетом, бухгалтерскими проводками.

Спикер — Олег Зык, профессиональный бухгалтер, оценщик, предприниматель. Имеет опыт работы в аудиторской компании Ernst & Young и создания нескольких обучающих курсов по MS Excel.

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