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Как получить уведомление на вычет по НДФЛ онлайн?

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Рубрика Социальный вычет
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Получить уведомление по имущественным вычетам для предъявления работодателю можно через личный кабинет налогоплательщика.

Об этом напоминают в телеграм-канале Госуслуг.

Для оформления налогового вычета на лечение, обучение или при покупке жилья работодателю надо отдать уведомление. Получить его теперь можно онлайн.

Для этого надо зайти в личный кабинет на сайте ФНС через учетную запись Госуслуг. Выбрать раздел «Жизненные ситуации» → «Запросить справку и другие документы».

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Потом выбираем раздел, например «Получить справку о подтверждении права на получение имущественных вычетов».

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В форме надо заполнить объект недвижимости и сумму расходов, также информацию по работодателю.

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Полученное уведомление можно распечатать и отдать работодателю.

Срок изготовления уведомления — один месяц.

На Госуслугах напоминают, что этот способ получения налогового вычета не относится к упрощенному. То есть человек получает вычет не по итогам года, а ежемесячно через работодателя.

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