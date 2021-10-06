Банкротства «физиков» выросли в два раза

За первые 9 месяцев 2021 года обанкротилось 137,5 тыс. физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Что почти в два раза больше, чем за такой же период 2020 года.

Об этом сообщили в «Федресурсе».

С января по сентябрь этого года суды признали банкротами 137,5 тыс. физлиц, в том числе в статусе ИП.

«Это в 1,8 раза больше, чем за январь — сентябрь 2020-го. Для сравнения: год назад рост был в 1,6 раза к аналогичному периоду 2019-го», — сообщает «Федресурс».

А через МФЦ по упрощенному банкротству — 5 тыс. людей. Общая сумма их долга — 1,7 млрд рублей в начатых процедурах, из них 985 млн рублей — в завершенных. 7,6 тыс. желающих получили отказ.

Напоминаем, упрощенное банкротство можно оформить через МФЦ при задолженности до 500 тысяч руб. и если есть постановление пристава о невозможности ее взыскать. Подробнее — тут.

Основная часть банкротов начинают процедуру сами:

95,1% — самостоятельная инициатива;

— самостоятельная инициатива; 3,8% — кредиторы (банки);

— кредиторы (банки); 1,1% — налоговики.

Лидерами по банкротству в 2021 году являются регионы:

Москва — 7,4 тыс. человек;

человек; Подмосковье — 7,3 тыс. человек;

человек; Краснодарский край — 6,8 тыс . человек;

. человек; Санкт-Петербург — 6 тыс . человек;

. человек; Самарская область — 5,9 тыс. человек.

Материал по «Известиям».