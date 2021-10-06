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Банкротства «физиков» выросли в два раза

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Рубрика Банкротство
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За первые 9 месяцев 2021 года обанкротилось 137,5 тыс. физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Что почти в два раза больше, чем за такой же период 2020 года.

Об этом сообщили в «Федресурсе».

С января по сентябрь этого года суды признали банкротами 137,5 тыс. физлиц, в том числе в статусе ИП.

«Это в 1,8 раза больше, чем за январь — сентябрь 2020-го. Для сравнения: год назад рост был в 1,6 раза к аналогичному периоду 2019-го», — сообщает «Федресурс».

А через МФЦ по упрощенному банкротству — 5 тыс. людей. Общая сумма их долга — 1,7 млрд рублей в начатых процедурах, из них 985 млн рублей — в завершенных. 7,6 тыс. желающих получили отказ.

Напоминаем, упрощенное банкротство можно оформить через МФЦ при задолженности до 500 тысяч руб. и если есть постановление пристава о невозможности ее взыскать. Подробнее — тут.

Основная часть банкротов начинают процедуру сами:

  • 95,1% — самостоятельная инициатива;
  • 3,8% — кредиторы (банки);
  • 1,1% — налоговики.
А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Банкротство поможет: Как безопасно списать долги в кризис». Для подписчиков «Премиума» — бесплатно.

Лидерами по банкротству в 2021 году являются регионы:

  • Москва — 7,4 тыс. человек;
  • Подмосковье — 7,3 тыс. человек;
  • Краснодарский край — 6,8 тыс. человек;
  • Санкт-Петербург — 6 тыс. человек;
  • Самарская область — 5,9 тыс. человек.

Материал по «Известиям».

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