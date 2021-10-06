Не сдавайте биометрию — ее украдут, продадут, сольют, считает эксперт

Наталья Касперская не советует сдавать биометрические данные из-за больших рисков, что они попадут не в те руки. Кроме того, она высказалась против цифровизации, так как это приведет к созданию теневой власти.

Об этом президент группы InfoWatch рассказала в интервью «РИА Новости».

«Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе, от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?» — сказала Касперская.

По ее словам, главная проблема в том, что эти данные пока не умеют защищать.

«Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном», — сообщила Касперская

Высказалась она и против цифровизации — по ее мнению, это породит теневую власть тех, кто ее внедряет.

«Некоторые чиновники нас прямо загоняют в сторону цифровизации. Но они не до конца понимают, что помимо всяких прочих рисков есть следующий, структурный: в стране появится новая теневая власть, а именно, власть людей, создающих и использующих цифровые системы — айтишников, цифровых клерков, их начальников», — сказала она.

Как пример она привела некий город, где есть 10 тысяч сотрудников, данные о которых есть в базе для допуска на секретные объекты. И есть 5 тысяч сотрудников спецслужб, которых система узнавать не должна.

«Вы думаете, разработчик устоит перед соблазном дать своему лицу в базе особый статус — разрешить себе допуск куда угодно или, наоборот, сделать себя „невидимкой“? А своего начальника? Коррупция и компрометация данных возникнет моментально — а обнаружить её трудно, нужна очень высокая квалификация», — добавила она.