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Уведомление на уплату имущественных налогов можно получить в МФЦ

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Рубрика Налог на имущество физических лиц
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Налоговые уведомления приходят физлицам на почту, но по желанию их можно получить в любой налоговой инспекции или в МФЦ.

Для этого нужно подать заявление. В нем выбираете способ информирования о результатах рассмотрения: в налоговой, куда подали заявление, либо через МФЦ. Заявление рассматривают в срок не позднее 5 дней со дня его получения налоговиками.

К налоговому уведомлению, которое вручают налогоплательщику на бумаге, формируется отрывной корешок. В нем нужно расписаться при получении уведомления.

Напомним, что налоговые уведомления не направляются по почте в следующих случаях:

  • есть налоговая льгота, полностью освобождающая владельца объектов от уплаты налогов;
  • общая сумма налогов составляет менее 100 рублей;
  • человек является пользователем «Личного кабинета налогоплательщика» на сайте ФНС и не направил в ИФНС уведомление о необходимости получения бумажных уведомлений.

Во всех остальных случаях, если до 1 ноября налоговое уведомление не пришло за период владения недвижимостью или авто в течение 2020 года, нужно сообщить об этом в инспекцию.

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