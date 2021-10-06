Уведомление на уплату имущественных налогов можно получить в МФЦ

Налоговые уведомления приходят физлицам на почту, но по желанию их можно получить в любой налоговой инспекции или в МФЦ.

Для этого нужно подать заявление. В нем выбираете способ информирования о результатах рассмотрения: в налоговой, куда подали заявление, либо через МФЦ. Заявление рассматривают в срок не позднее 5 дней со дня его получения налоговиками.

К налоговому уведомлению, которое вручают налогоплательщику на бумаге, формируется отрывной корешок. В нем нужно расписаться при получении уведомления.

Напомним, что налоговые уведомления не направляются по почте в следующих случаях:

есть налоговая льгота, полностью освобождающая владельца объектов от уплаты налогов;

общая сумма налогов составляет менее 100 рублей;

человек является пользователем «Личного кабинета налогоплательщика» на сайте ФНС и не направил в ИФНС уведомление о необходимости получения бумажных уведомлений.

Во всех остальных случаях, если до 1 ноября налоговое уведомление не пришло за период владения недвижимостью или авто в течение 2020 года, нужно сообщить об этом в инспекцию.