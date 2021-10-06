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Инфляции из-за резкого роста доходов населения не будет. Потому что зарплаты растут медленно

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Рубрика Экономика России
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Инфляция зарплат, или резкий рост доходов населения, нашей стране пока не грозит, считают эксперты. Между тем, в других странах такое явление уже наблюдается.

В Европе и США из-за пандемии и локдаунов подорожала рабочая сила.

В Великобритании супермаркеты готовы платить водителям $80 тыс. в год, что в два с лишним раза выше их обычных, докризисных зарплат. В других отраслях экономики также идет снижение конкуренции за рабочие места и, соответственно, рост предлагаемых зарплат. За год они выросли на 7,4 %.

Но это у них. А что у нас?

В России посткризисное восстановление экономики идет довольно бодро, но кардинального роста денежных доходов населения пока не наблюдается, пишут «Известия».

По итогам первого полугодия доходы в реальном выражении выросли на 2,4 %.

Эксперты отмечают, что в нашей стране низкая производительность труда.

Вместе с тем, при низкой производительности относительно развитых стран россияне получают очень низкую заработную плату.

На рубль заработной платы в нашей стране работник производит в три раза больше конечной продукции, чем в развитых странах.

«Реальные доходы населения сейчас составляют 55–58 % от ВВП против 75–77 % в развитых странах. Но такое положение негативно во всех отношениях. Во-первых, низкие доходы подрывают уровень жизни людей. Во-вторых, низкие зарплаты дестимулируют внедрение технических инноваций, поскольку труд относительно дешев и во многом теряется смысл в совершенствовании заменяющих его технологий», — прокомментировал главный аналитик TeleTrade Марка Гойхман.

Он отметил, что угроза инфляции от роста зарплат, которой пугают некоторые эксперты, сильно преувеличена, что подтверждается текущей практикой.

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